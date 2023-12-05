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Василевский вплотную приблизился к Брызгалову по матчам «на ноль» за карьеру в НХЛ

Василевский вплотную приблизился к Брызгалову по матчам «на ноль» за карьеру в НХЛ
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Сегодня, 5 декабря, «Тампа-Бей Лайтнинг» на своей площадке обыграла «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амали-Арене» завершилась со счётом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 25 спасений, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Таким образом, Василевский оформил шат-аут, который стал для него первым в нынешнем сезоне и 33-м за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Василевский занимает шестое место среди российских вратарей по шат-аутам в НХЛ. Пятёрку лучших замыкает Илья Брызгалов (34), к которому голкипер «Тампы» сегодня вплотную приблизился по этому показателю.

Ранее в этом сезоне голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский стал четвёртым российским вратарём в истории, кому удалось провести минимум 40 «сухих» матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. До него эту отметку покорили рекордсмен среди россиян по числу «сухарей» Евгений Набоков (59), Николай Хабибулин (46) и голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов (40).

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