Бобровский стал четвёртым российским голкипером, проведшим 40 матчей на «ноль» в НХЛ

Сегодня, 28 ноября, «Флорида Пантерз» всухую обыграла «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канадиен Тайр-центр» завершилась со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

Ворота «Флориды» в этом матче защищал российский голкипер Сергей Бобровский. 35-летний вратарь отразил 20 бросков и оформил свой второй шат-аут в нынешнемс сезоне. Он же стал для российского голкипера 40-м за карьеру в НХЛ.

Таким образом, Бобровский стал четвёртым российским вратарём в истории, кому удалось провести минимум 40 сухих матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. До него эту отметку покорили рекордсмен среди россиян по числу «сухарей» Евгений Набоков (59), Николай Хабибулин (46) и голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов (40).