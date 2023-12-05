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Кожевников: Овечкин же не робот. Безголевая серия пройдёт, игр ещё полно

Кожевников: Овечкин же не робот. Безголевая серия пройдёт, игр ещё полно
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о безголевой серии капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который не может поразить ворота соперников уже семь матчей кряду, а также об общем игровом спаде «столичных».

«Нужно находиться в команде, чтобы понимать, что происходит с «Вашингтоном». Идёт большой спад у команды. Что с Овечкиным? На Александра идёт большое давление. Все от него требуют что-то, и он это чувствует. Сильное психологическое давление. Я думаю, что всё это пройдёт. Игр ещё полно. Всё будет нормально!

Бывает такое в жизни. Он один такой? Овечкин же не робот, не машина. Всё бывает в жизни. Если будет такое до конца сезона — тогда это проблема. Ещё момент: он же не один играет в клубе. Должны быть помощники — Александр всё-таки забивающий товарищ. Ему большое внимание уделяется. Сам «Вашингтон» не очень хорошо выглядит. Значит дело в тренерском штабе», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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