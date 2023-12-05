19-летнему норвежскому игроку коньком разрезало грудную мышцу

В главной лиге Норвегии во время матча между «Лоренскогом» и «Сторхамаром» 19-летнему норвежскому хоккеисту Йонасу Нюхусу Мюре коньком разрезало грудную мышцу. Об этом сообщает Aftonbladet.

«Сам я раны не видел, поэтому задрал футболку и спросил у товарищей по команде, не кровоточит ли она. У них была шоковая реакция, и они сразу же вызвали врача. У меня было столько адреналина, что первые несколько минут я порез не ощущал. Но примерно через пять минут стало очень больно», — заявил Мюре.

19-летний игрок получил глубокий порез грудной мышцы в несколько сантиментров. В больнице хоккеисту зашили мышцу и кожу на груди. Отмечается, что конёк попал под нагрудник Мюре.

Мюре считался одним из кандидатов в сборную Норвегии для участия в молодёжном чемпионате мира 2024 года в Швеции.