ИИХФ обязала использовать защиту шеи на всех соревнованиях под своей эгидой

Международная федерация хоккея (IIHF) в соответствии с рекомендациями своего Медицинского комитета обязала использовать специально разработанные средства для защиты шеи на соревнованиях всех уровней под своей эгидой. Об этом сообщает пресс-служба организации в социальных сетях.

Напомним, данная мера начала широко обсуждаться в хоккейном сообществе после трагического инцидента с экс-игроком «Питтсбурга» Адамом Джонсоном, умершим в октябре в результате тяжёлого пореза шеи коньком в матче Высшей хоккейной лиги (EIHL) Англии. По итогам случившегося многие федерации ввели обязательную защиту шеи. С личной инициативой в поддержку данной меры выступили и некоторые хоккеисты.

Случай с Джонсоном — не единичный в истории хоккея. В 1989 году в результате аналогичной травмы лишь чудом избежал смерти бывший голкипер «Баффало Сэйбрз» Клинт Маларчук.