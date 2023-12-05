Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Минское «Динамо» забросило «Сибири» дважды за 16 секунд со старта третьего периода

В Новосибирске проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Сибирь» принимает минское «Динамо». Идёт третий период, счёт равный 2:2.

Подопечные Дмитрия Квартального на старте третьей двадцатиминутки уступали со счётом 0:2. Период «зубры» начали в большинстве и за четыре секунды сократили отставание в счёте. Шайбой отметился Роман Горбунов. Как сообщает пресс-служба КХЛ, форвард минчан забросил самую быструю шайбу в истории лиги с начала любого из периодов. Предыдущий рекорд делили Александр Елесин (00:05) и Эрик О’Делл (40:05).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Спустя 12 секунд Виталий Пинчук также в большинстве сделал счёт равным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.