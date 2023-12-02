Главный тренер «Сибири»: Прохоркин должен играть лучше. Многие у нас должны играть лучше

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски высказался после поражения в матче с «Ладой» (2:3 Б).

«Игра была в наших руках. Моменты были, но всё равно сложно. Всегда или один, или два, или три хоккеиста выпадают из нашей игры. Всё знают — эти игры очень важные, надо биться до конца. Немного, но нас есть пара ребят, которые не хотят биться. Надо сделать выводы.

Насколько похожи «Лада» и «Адмирал»? Сложно, когда команда строит оборону. У них оборона чуть-чуть разная, но немного похожая. Надо быстрее принимать решения, чуть больше мастерства, чтобы пробиться сквозь оборону. Пара моментов хорошие, но в основном нехорошие решения при входе в зону, слишком много возим шайбу. Это слишком меня беспокоит.

Насколько игра Прохоркина соответствует статусу? Он умеет играть. Ему надо добавлять. Ему нужно найти эти моменты. Сегодня была пара моментов, но в общем он должен играть лучше. Думаю, многие у нас должны играть лучше», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.