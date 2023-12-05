«Авангард» без Буше уверенно обыграл «Барыс», одержав четвёртую победу подряд

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В Омске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась уверенной победой «ястребов» со счётом 5:1.

На третьей минуте первого периода Иван Игумнов с передачи Дениса Венгрыжановского открыл счёт в матче. Спустя 10 минут Александр Филатьев с передач Владимира Ткачёва и Райана Спунера удвоил преимущество хозяев.

На пятой минуте второй двадцатиминутки Евгений Рымарев с передач Эмиля Нургалиева и Кристиана Хенкеля размочил счёт во встрече.

На второй минуте третьего периода Дамир Шарипзянов с передач Райана Спунера и Ивана Телегина сделал счёт 3:1. На 12-й минуте периода Иван Николишин с передачи Игоря Гераськина забросил четвёртую шайбу в ворота казахстанского клуба. На 15-й минуте периода Семён Чистяков с передач Валентина Пьянова и Владимира Ткачёва довёл счёт до крупного.

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Напомним, омский клуб играл без своего лидера Рида Буше, которого клуб поместил в список травмированных сегодня, 5 декабря.