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«Авангард» без Буше уверенно обыграл «Барыс», одержав четвёртую победу подряд

«Авангард» без Буше уверенно обыграл «Барыс», одержав четвёртую победу подряд
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В Омске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал астанинский «Барыс». Встреча завершилась уверенной победой «ястребов» со счётом 5:1.

На третьей минуте первого периода Иван Игумнов с передачи Дениса Венгрыжановского открыл счёт в матче. Спустя 10 минут Александр Филатьев с передач Владимира Ткачёва и Райана Спунера удвоил преимущество хозяев.

На пятой минуте второй двадцатиминутки Евгений Рымарев с передач Эмиля Нургалиева и Кристиана Хенкеля размочил счёт во встрече.

На второй минуте третьего периода Дамир Шарипзянов с передач Райана Спунера и Ивана Телегина сделал счёт 3:1. На 12-й минуте периода Иван Николишин с передачи Игоря Гераськина забросил четвёртую шайбу в ворота казахстанского клуба. На 15-й минуте периода Семён Чистяков с передач Валентина Пьянова и Владимира Ткачёва довёл счёт до крупного.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2023, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 1
Барыс
Астана
1:0 Игумнов (Венгрыжановский) – 02:42 (5x5)     2:0 Филатьев (Ткачёв, Спунер) – 12:56 (5x5)     2:1 Рымарев (Нургалиев, Хенкель) – 24:38 (5x5)     3:1 Шарипзянов (Спунер, Телегин) – 41:19 (5x4)     4:1 Николишин (Гераськин) – 51:34 (5x5)     5:1 Чистяков (Пьянов, Ткачёв) – 54:28 (5x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, омский клуб играл без своего лидера Рида Буше, которого клуб поместил в список травмированных сегодня, 5 декабря.

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