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Главный тренер сборной Беларуси Квартальнов не поедет на Кубок Первого канала

Главный тренер сборной Беларуси Квартальнов не поедет на Кубок Первого канала
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после победы над «Сибирью» (3:2) в Новосибирске рассказал, что не поедет на Кубок Первого канала со сборной Беларуси, наставником которой он является.

«Поеду ли со сборной Беларуси на Кубок Первого канала? Нет», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Отметим, что национальная команда Китая не сможет принять участия в Кубке Первого канала. Её заменила команда «Звёзды и ВХЛ», составленная из ведущих молодых игроков клубов КХЛ и ВХЛ.

Напомним, ранее стало известно, что для подготовки к Кубку Первого канала, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря, в сборную Беларуси вызваны 28 хоккеистов.

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