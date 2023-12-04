Стал известен расширенный состав сборной Беларуси на Кубок Первого канала

Для подготовки к Кубку Первого канала, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря, в сборную Беларуси вызваны 28 хоккеистов, сообщает пресс-служба Белорусской федерации хоккея. Отмечается, что в составе возможны изменения.

Вратари: Алексей Колосов («Динамо» Мн, КХЛ), Константин Шостак («Северсталь», КХЛ), Павел Мойсевич (СКА, КХЛ).

Защитники: Кристиан Хенкель («Барыс», КХЛ), Владислав Ерёменко, Данила Паливко (оба – «Металлург Мг», КХЛ), Сергей Сапего, Степан Фальковский (оба – СКА, КХЛ), Павел Денисов («Буран», ВХЛ), Дмитрий Дерябин («Динамо» Мн, КХЛ), Никита Жихарев («Гомель», Экстралига), Евгений Лисовец («Адмирал», КХЛ).

Нападающие: Владимир Алистров (СКА, КХЛ), Виталий Пинчук, Владислав Кодола, Роман Горбунов, Андрей Стась, Вадим Мороз, Даниил Сотишвили, Даниил Липский, Сергей Кузнецов, Егор Бориков (все – «Динамо» Мн, КХЛ), Степан Звягин («Динамо-Молодечно», Экстралига), Александр Скоренов («Северсталь», КХЛ), Игорь Мартынов («Авангард», КХЛ), Иван Дроздов («Салават Юлаев», КХЛ), Максим Сушко («Сибирь», КХЛ), Василий Филяев («Автомобилист», КХЛ).