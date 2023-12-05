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«Ткачёв и Спунер такие пасы давали!» Молодой форвард «Авангарда» — об игре в первой тройке

«Ткачёв и Спунер такие пасы давали!» Молодой форвард «Авангарда» — об игре в первой тройке
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19-летний нападающий «Авангарда» Александр Филатьев оценил игру в первом звене с Владимиром Ткачёвым и Райаном Спунером в отсутствие Рида Буше.

«С Ткачёвым и Спунером игралось просто здорово, мне всё понравилось! Такие передачи выдавали, что я мог не один гол забить, если честно. Но в любом случае я рад, что команда выиграла и получилось забить. Движения перед голом отработаны на тренировках? Да, сегодня уже на автомате получилось всё сделать», — сказал Филатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В нынешнем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги Филатьев сыграл 19 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи, набрав в общей сложности четыре очка.

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