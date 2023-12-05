Главный тренер СКА Ротенберг: не бывает игр без ошибок

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после гостевого поражения от «Автомобилиста» (2:3 Б) оценил игру вратаря клуба из Екатеринбурга Владимира Галкина и рассказал о стиле игры армейского клуба.

«Команда играла слишком примитивно, бросая с любой позиции? Надо отметить игру вратаря, Галкин — лучший игрок в составе «Автомобилиста», здорово сыграл, мы просили ребят немного иначе бросать. Он глубоко в воротах играет, почти не выкатывается, здесь другая манера игры. Нашим игрокам надо перестраиваться, то, что проходит с одними соперниками, не проходит с другими. Будем тренировать это, у нас есть один день. Нужна реализация, будем работать.

Вернулись к старому стилю игры после неудач на старте сезона? Выполнение игрового задания есть у команды, сила воли, дух. Ребята стали играть по заданию, получили удовольствие от игры, стали выигрывать, здесь всё просто.

Игроки СКА не докатывали моменты с шайбами? Надо посмотреть видео, разобрать моменты. Всегда, когда забрасывается шайба в наши ворота, это ошибка — разберём ошибки, в мировом хоккее нет ни одной игры без ошибок, надо работать, тренироваться. Если вы увидели кого-то на прямых ногах, передайте это ребятам, я таких не видел.

Мойсевич не играет в старте? Каждая игра диктует свои условия, нет заранее подготовленного сценария, как в кино или театре. Здесь мы работаем по факту и по ситуации, всё возможно.

Хотели ли бы устроить тематический матч Ленинградского рок-клуба? Хорошая идея, спасибо, надо взять на вооружение.

Дважды за матч менял вратаря? Так складывалась игра, оба вратаря сыграли отлично, я не имею вопросов», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.