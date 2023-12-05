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Тренер «Автомобилиста» Н. Заварухин: знаем, что форварды СКА идут на удаления

Тренер «Автомобилиста» Н. Заварухин: знаем, что форварды СКА идут на удаления
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после победы над СКА (3:2 Б) рассказал о провокациях от армейского клуба.

«Первый пропущенный гол? Там не то что ошибка Трямкина, считаю, недоработали форварды, где сыграли в обороне на возврате по шайбе, а не по игрокам. Разберём этот момент, у нас было преимущество в обороне. Надо больше внимания на игроков, которые накатываются.

Провокации от игроков СКА? Готовились сыграть дисциплинированно, знаем, что в СКА быстрые форварды, которые идут на удаления, на фолы.

Галкин интуитивно готовился к буллитам? Информацию он имеет, как Хайрулин и Толчинский бьёт буллиты, но если интуитивно — это показывает класс вратаря.

Стал ли Галкин первым вратарём? У нас есть ротация, мы на каждого вратаря надеемся. Мы постоянно контактируем с тренером по вратарям, кто лучше, тот и играет сегодня», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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