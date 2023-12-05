Н. Заварухин — о слухах об отставке: понимаю, кто это пишет и для чего

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над СКА (3:2 Б) и ответил на слухе о его отставке из клуба.

«Команда выполнила установку на игру. Тяжёлый первый период, много играли в обороне, ребята выдержали и сыграли строго. Соперник много бросал, выстояли, забили в большинстве, это дало уверенности. Хорошие контратаки во втором периоде, реализуй момент, не было бы нервотрёпки в концовке, где пропустили гол со вбрасывания, недоработали. Здорово, что обыграли сильного соперника.

За счёт чего удалось улучшить игру в единоборствах? Немножко неуверенно вышли в начале, соперник был быстрее, поговорили с ребятами, успокоили, попросили больше контролировать шайбу, и во втором периоде были моменты. Не припомню, когда мы игры по броскам проигрывали, а сегодня вот выиграли игру, проиграв по броскам. Пусть таких игр будет больше, может быть, главное — победа.

Как работаете на фоне слухов о своей возможной отставке? У меня много друзей, которые пишут и информацию дают, стараюсь не читать. Я уверен в себе, мне неинтересно читать жёлтую прессу. Я всё понимаю, кто это пишет и для чего. Такова жизнь любого тренера: где-то критика, где-то грязью поливают, я понимаю, для чего это делается», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.