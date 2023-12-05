Главный тренер «Автомобилиста»: слухи о Широкове — жёлтая пресса

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после победы над СКА (3:2 Б) прокомментировал слухи о том, что нападающий Сергей Широков может покинуть клуб.

«Команда сплотилась из-за слухов? У нас сплочённая команда, а я не слушаю, что говорят люди, не читаю прессу. Слухи о Широкове — опять же жёлтая пресса, у нас свобода слова, пишут что хотят. Сергей — игрок «Автомобилиста», здесь нет никаких вопросов.

Как избежать обычного для команда спада после зимней паузы? Подготовка будет, у ребят будут выходные, постараемся, чтобы команда была в боевой готовности в первом матче после паузы. Может, отпустим ребят-иностранцев, дадим отдых. Будет рабочий процесс, будем работать в Пышме, где играет «Горняк»: там канадская площадка, может, это пойдёт нам на пользу», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.