«Салават Юлаев» одержал пятую победу подряд, уверенно одолев «Витязь» в гостях

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В Балашихе закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой уверенной победой гостей со счётом 5:2.

На шестой минуте первого периода Григорий Панин с передачи Данила Башкирова открыл счёт в матче. На девятой минуте периода Иван Савчик с передачи Ивана Воробьёва восстановил равенство в счёте. Спустя полторы минуты Сергей Шмелёв с передач Михаила Науменкова и Алексея Василевского вновь вывел уфимский клуб вперёд. На 19-й минуте периода Александр Хмелевски с передач Джоша Ливо и Михаила Науменкова сделал счёт 3:1.

В середине второго периода Александр Шаров с передач Григория Панина и Егора Сучкова забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев.

На 50-й секунде третьего периода Иван Воробьёв с передачи Руслана Педана сделал счёт 2:4. В конце матча Джош Ливо установил окончательный счёт в игре.

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