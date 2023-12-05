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«Салават Юлаев» одержал пятую победу подряд, уверенно одолев «Витязь» в гостях

«Салават Юлаев» одержал пятую победу подряд, уверенно одолев «Витязь» в гостях
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В Балашихе закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Витязь» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой уверенной победой гостей со счётом 5:2.

На шестой минуте первого периода Григорий Панин с передачи Данила Башкирова открыл счёт в матче. На девятой минуте периода Иван Савчик с передачи Ивана Воробьёва восстановил равенство в счёте. Спустя полторы минуты Сергей Шмелёв с передач Михаила Науменкова и Алексея Василевского вновь вывел уфимский клуб вперёд. На 19-й минуте периода Александр Хмелевски с передач Джоша Ливо и Михаила Науменкова сделал счёт 3:1.

В середине второго периода Александр Шаров с передач Григория Панина и Егора Сучкова забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев.

На 50-й секунде третьего периода Иван Воробьёв с передачи Руслана Педана сделал счёт 2:4. В конце матча Джош Ливо установил окончательный счёт в игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2023, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 5
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Панин (Башкиров) – 05:34 (5x5)     1:1 Савчик (Воробьёв) – 08:23 (5x5)     1:2 Шмелёв (Науменков, Василевский) – 09:47 (5x5)     1:3 Хмелевски (Ливо, Науменков) – 18:14 (5x5)     1:4 Шаров (Панин, Сучков) – 32:35 (5x5)     2:4 Воробьёв (Педан) – 40:50 (5x5)     2:5 Ливо (Хмелевски) – 58:32 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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