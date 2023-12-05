«Спартак» обыграл «Динамо» в фантастическом столичном дерби с 15 заброшенными шайбами

В Москве закончилось столичное дерби в рамках Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Спартак» принимал «Динамо». Яркая встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 8:7.

На 36-й секунде первого периода Иван Муранов с передач Кирилла Готовца и Ильи Каблукова открыл счёт в игре. На девятой минуте периода Максим Цыплаков с передач Романа Рукавишникова и Андрея Локтионова восстановил равенство в счёте. На 11-й минуте периода Павел Порядин с передач Николая Голдобина и Александра Бурмистрова вывел красно-белых вперёд. На 18-й минуте периода Даниил Пыленков с передач Магомеда Шараканова и Игоря Чернышова сделал счёт 2:2. Спустя 24 секунды Эрик О'Делл с передач Никиты Гусева и Джордана Уила вновь вывел бело-голубых вперёд.

На четвёртой минуте второго периода Егор Петухов с передачи Кирилла Готовца сделал счёт 4:2. На девятой минуте периода Егор Римашевский с передачи Артёма Ильенко забросил пятую шайбу в ворота «Спартака». На 11-й минуте периода Даниэль Усманов с передач Александра Пашина и Егора Филина сделал счёт 3:5. Спустя 25 секунд Дмитрий Рашевский с передачи Эрика О'Делла вновь довёл преимущество «Динамо» до трёх шайб. Через 19 секунд Павел Порядин с передач Дмитрия Вишневского и Александра Бурмистрова забросил четвёртую шайбу в ворота бело-голубых. На последней минуте периода Максим Цыплаков с передач Егора Зайцева и Андрея Локтионова сократил отставание «Спартака» до минимума.

На четвёртой минуте третьего периода Николай Голдобин с передач Егора Савикова и Дмитрия Вишневского сравнял счёт в игре. Спустя минуту Егор Филин во второй раз в игре вывел «Спартак» вперёд, забросив седьмую шайбу. В середине периода Эрик О'Делл с передач Седрика Пакетта и Игоря Ожиганова сделал счёт 7:7.

В овертайме победу «Спартаку» принёс Александр Беляев.

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