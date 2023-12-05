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«Спартак» обыграл «Динамо» в фантастическом столичном дерби с 15 заброшенными шайбами

«Спартак» обыграл «Динамо» в фантастическом столичном дерби с 15 заброшенными шайбами
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В Москве закончилось столичное дерби в рамках Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Спартак» принимал «Динамо». Яркая встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 8:7.

На 36-й секунде первого периода Иван Муранов с передач Кирилла Готовца и Ильи Каблукова открыл счёт в игре. На девятой минуте периода Максим Цыплаков с передач Романа Рукавишникова и Андрея Локтионова восстановил равенство в счёте. На 11-й минуте периода Павел Порядин с передач Николая Голдобина и Александра Бурмистрова вывел красно-белых вперёд. На 18-й минуте периода Даниил Пыленков с передач Магомеда Шараканова и Игоря Чернышова сделал счёт 2:2. Спустя 24 секунды Эрик О'Делл с передач Никиты Гусева и Джордана Уила вновь вывел бело-голубых вперёд.

На четвёртой минуте второго периода Егор Петухов с передачи Кирилла Готовца сделал счёт 4:2. На девятой минуте периода Егор Римашевский с передачи Артёма Ильенко забросил пятую шайбу в ворота «Спартака». На 11-й минуте периода Даниэль Усманов с передач Александра Пашина и Егора Филина сделал счёт 3:5. Спустя 25 секунд Дмитрий Рашевский с передачи Эрика О'Делла вновь довёл преимущество «Динамо» до трёх шайб. Через 19 секунд Павел Порядин с передач Дмитрия Вишневского и Александра Бурмистрова забросил четвёртую шайбу в ворота бело-голубых. На последней минуте периода Максим Цыплаков с передач Егора Зайцева и Андрея Локтионова сократил отставание «Спартака» до минимума.

На четвёртой минуте третьего периода Николай Голдобин с передач Егора Савикова и Дмитрия Вишневского сравнял счёт в игре. Спустя минуту Егор Филин во второй раз в игре вывел «Спартак» вперёд, забросив седьмую шайбу. В середине периода Эрик О'Делл с передач Седрика Пакетта и Игоря Ожиганова сделал счёт 7:7.

В овертайме победу «Спартаку» принёс Александр Беляев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2023, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
8 : 7
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Муранов (Готовец, Каблуков) – 00:36 (5x5)     1:1 Цыплаков (Рукавишников, Локтионов) – 08:46 (5x5)     2:1 Порядин (Голдобин, Бурмистров) – 10:40 (5x5)     2:2 Пыленков (Шараканов, Чернышов) – 17:22 (5x5)     2:3 О'Делл (Гусев, Уил) – 17:46 (5x4)     2:4 Петухов (Готовец) – 23:42 (4x5)     2:5 Римашевский (Ильенко) – 28:34 (5x5)     3:5 Усманов (Пашин, Филин) – 30:45 (5x5)     3:6 Рашевский (О'Делл) – 31:10 (5x5)     4:6 Порядин (Вишневский, Бурмистров) – 31:29 (5x5)     5:6 Цыплаков (Зайцев, Локтионов) – 39:11 (5x5)     6:6 Голдобин (Савиков, Вишневский) – 43:13 (5x5)     7:6 Филин – 44:06 (5x5)     7:7 О'Делл (Пакетт, Ожиганов) – 51:55 (5x4)     8:7 Беляев (Галимов) – 63:19 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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