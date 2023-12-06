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«Детройт» одержал победу над «Баффало» в выездном матче НХЛ

«Детройт» одержал победу над «Баффало» в выездном матче НХЛ
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В Баффало завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» уступил «Детройт Ред Уингз» (3:5).

Шайбами в составе победителей отметились дважды Дилан Ларкин, а также Робби Фаббри, Мориц Зайдер и Майкл Расмуссен.

У хозяев отличились Расмус Далин, Кейси Миттельштадт и Джефф Скиннер.

«Ред Уингз» одержали третью победу подряд, набрали 31 очко и идут на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче 8 декабря «Детройт» примет дома «Сан-Хосе Шаркс».

«Сэйбрз» потерпели четвёртое поражение подряд, остались с 22 очками и занимают 14 место на Востоке. В ближайшей игре «клинки» 8 декабря сыграют на выезде с «Бостон Брюинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2023, среда. 03:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 5
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Ларкин (Рэймонд) – 03:40     0:2 Фаббри (Копп, Перрон) – 08:25     0:3 Зайдер (Фаббри, Дебринкэт) – 25:43 (pp)     0:4 Расмуссен (Питри, Гостисбер) – 33:55     1:4 Далин (Томпсон, Козенс) – 38:57 (pp)     2:4 Миттельштадт (Скиннер, Петерка) – 48:20     3:4 Скиннер – 51:37 (pp)     3:5 Ларкин (Расмуссен) – 59:14 (sh)    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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