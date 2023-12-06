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«Детройт» одержал победу над «Баффало» в выездном матче НХЛ

В Баффало завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» уступил «Детройт Ред Уингз» (3:5).

Шайбами в составе победителей отметились дважды Дилан Ларкин, а также Робби Фаббри, Мориц Зайдер и Майкл Расмуссен.

У хозяев отличились Расмус Далин, Кейси Миттельштадт и Джефф Скиннер.

«Ред Уингз» одержали третью победу подряд, набрали 31 очко и идут на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче 8 декабря «Детройт» примет дома «Сан-Хосе Шаркс».

«Сэйбрз» потерпели четвёртое поражение подряд, остались с 22 очками и занимают 14 место на Востоке. В ближайшей игре «клинки» 8 декабря сыграют на выезде с «Бостон Брюинз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.