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Капризов вышел на пятое место в истории «Миннесоты» по количеству мультиочковых игр

Капризов вышел на пятое место в истории «Миннесоты» по количеству мультиочковых игр
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В эти минуты в Калгари проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Калгари Флэймз» принимает «Миннесоту Уайлд».

Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов отметился к данному моменту в этом матче заброшенной шайбой и результативной передачей.

Таким образом, это уже 69-й мультиочковый матч Капризова в карьере в НХЛ. По этому показателю россиянин вышел на пятое место в истории франшизы, сравнявшись с Пьером-Марком Бушаром.

На данный момент в матче идёт середина третьего периода, «Миннесота» уверенно ведёт в счёте 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2023, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Фолиньо (Болди) – 01:26     0:2 Капризов (Росси, Цуккарелло) – 20:45     0:3 Болди – 21:30     1:3 Баклунд (Уигар, Андерссон) – 26:51     1:4 Болди (Капризов, Сперджен) – 33:58 (pp)     2:4 Зари (Соловьёв, Кадри) – 41:36     2:5 Эрикссон Эк (Юханссон) – 46:49    

Всего на счету Капризова в текущем регулярном чемпионате 23 (8+15) очков в 22 матчах. Это уже четвёртый сезон российского форварда в составе «Миннесоты».

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