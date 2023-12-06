Капризов вышел на пятое место в истории «Миннесоты» по количеству мультиочковых игр

В эти минуты в Калгари проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Калгари Флэймз» принимает «Миннесоту Уайлд».

Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов отметился к данному моменту в этом матче заброшенной шайбой и результативной передачей.

Таким образом, это уже 69-й мультиочковый матч Капризова в карьере в НХЛ. По этому показателю россиянин вышел на пятое место в истории франшизы, сравнявшись с Пьером-Марком Бушаром.

На данный момент в матче идёт середина третьего периода, «Миннесота» уверенно ведёт в счёте 5:2.

Всего на счету Капризова в текущем регулярном чемпионате 23 (8+15) очков в 22 матчах. Это уже четвёртый сезон российского форварда в составе «Миннесоты».