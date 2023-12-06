Гол Братта за 34 секунды до конца 3 периода помог «Нью-Джерси» обыграть «Ванкувер»

В Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» уступил «Нью-Джерси Дэвилз» (5:6).

Шайбами в составе победителей отметились дважды Йеспер Братт, а также Эрик Хаула, Джек Хьюз и Майкл Маклауд и Люк Хьюз. Отметим, что «Ванкуверу» удалось сравнять счёт, проигрывая после второго периода 2:5. При счёте 5:5 тренер «Дэвилз» взял тайм-аут, чтобы успокоить команду. Через три минуты Братт оформил дубль и забил победный гол за 34 секунды до конца третьего периода. Сил на то, чтобы сравнять счёт во второй раз, «Ванкуверу» уже не хватило. Российские хоккеисты «Кэнакс» очками не отметились.

В этой встрече набранными очками отметились все трое братьев Хьюз. У представляющих «Дэвилз» Джека 3 (1+2) очка, у Люка — 1 (1+0). У их брата Куинна, защищающего цвета «Кэнакс» — 2 (0+2).