Гол Братта за 34 секунды до конца 3 периода помог «Нью-Джерси» обыграть «Ванкувер»

В Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» уступил «Нью-Джерси Дэвилз» (5:6).
Шайбами в составе победителей отметились дважды Йеспер Братт, а также Эрик Хаула, Джек Хьюз и Майкл Маклауд и Люк Хьюз. Отметим, что «Ванкуверу» удалось сравнять счёт, проигрывая после второго периода 2:5. При счёте 5:5 тренер «Дэвилз» взял тайм-аут, чтобы успокоить команду. Через три минуты Братт оформил дубль и забил победный гол за 34 секунды до конца третьего периода. Сил на то, чтобы сравнять счёт во второй раз, «Ванкуверу» уже не хватило. Российские хоккеисты «Кэнакс» очками не отметились.
В этой встрече набранными очками отметились все трое братьев Хьюз. У представляющих «Дэвилз» Джека 3 (1+2) очка, у Люка — 1 (1+0). У их брата Куинна, защищающего цвета «Кэнакс» — 2 (0+2).
- 6 декабря 2023
-
09:40
-
09:16
-
09:15
-
08:46
-
08:42
-
08:33
-
08:20
-
08:00
-
07:47
-
07:38
-
07:29
-
07:06
-
06:59
-
06:18
-
06:08
-
06:01
-
05:42
-
05:38
-
05:31
-
05:17
-
04:53
-
04:42
-
04:29
-
01:07
-
01:00
- 5 декабря 2023
-
23:50
-
23:42
-
23:34
-
23:27
-
23:22
-
23:15
-
23:11
-
23:05
-
23:03
-
23:00