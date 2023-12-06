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Гол Братта за 34 секунды до конца 3 периода помог «Нью-Джерси» обыграть «Ванкувер»

Гол Братта за 34 секунды до конца 3 периода помог «Нью-Джерси» обыграть «Ванкувер»
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В Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» уступил «Нью-Джерси Дэвилз» (5:6).

Шайбами в составе победителей отметились дважды Йеспер Братт, а также Эрик Хаула, Джек Хьюз и Майкл Маклауд и Люк Хьюз. Отметим, что «Ванкуверу» удалось сравнять счёт, проигрывая после второго периода 2:5. При счёте 5:5 тренер «Дэвилз» взял тайм-аут, чтобы успокоить команду. Через три минуты Братт оформил дубль и забил победный гол за 34 секунды до конца третьего периода. Сил на то, чтобы сравнять счёт во второй раз, «Ванкуверу» уже не хватило. Российские хоккеисты «Кэнакс» очками не отметились.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2023, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 6
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Братт (Зигенталер) – 03:40     1:1 Миллер – 08:24 (pp)     1:2 Хаула (Хьюз) – 09:51     1:3 Хьюз (Баль) – 17:06     1:4 Маклауд (Бастиан, Лазар) – 18:42     2:4 Джошуа (Гарланд, Блюгерс) – 19:40     2:5 Хьюз – 39:26 (pp)     3:5 Бёзер (Миллер) – 47:02     4:5 Лафферти (Хьюз, Петтерссон) – 53:58     5:5 Хёгландер (Миллер, Хьюз) – 56:34     5:6 Братт (Хишир, Баль) – 59:26    

В этой встрече набранными очками отметились все трое братьев Хьюз. У представляющих «Дэвилз» Джека 3 (1+2) очка, у Люка — 1 (1+0). У их брата Куинна, защищающего цвета «Кэнакс» — 2 (0+2).

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