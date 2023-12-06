Все трое братьев Хьюз набрали очки в матче «Ванкувер» — «Нью-Джерси»
Поделиться
В эти минуты, в Ванкувере проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».
На данный момент заканчивается третий период, счёт в матче 6:5 в пользу гостей.
В этой встрече набранными очками отметились все трое братьев Хьюз. У представляющих «Дэвилз» Джека 3 (1+2) очка, у Люка — 1 (1+0). У их брата Куинна, защищающего цвета «Кэнакс» — 2 (0+2).
НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2023, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 6
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Братт (Зигенталер) – 03:40 1:1 Миллер – 08:24 (pp) 1:2 Хаула (Хьюз) – 09:51 1:3 Хьюз (Баль) – 17:06 1:4 Маклауд (Бастиан, Лазар) – 18:42 2:4 Джошуа (Гарланд, Блюгерс) – 19:40 2:5 Хьюз – 39:26 (pp) 3:5 Бёзер (Миллер) – 47:02 4:5 Лафферти (Хьюз, Петтерссон) – 53:58 5:5 Хёгландер (Миллер, Хьюз) – 56:34 5:6 Братт (Хишир, Баль) – 59:26
Напомним, братья Хьюз стали девятой семьёй в истории НХЛ, трое или более членов которой приняли участие в одном и том же матче. До них это удавалось семьям Буше, Кук, Бентли, Плагер, Штястны, Саттер, Бротен и Стаал.
Этот первый матч в НХЛ, в котором одновременно принимают участие все трое братьев Хьюз.
Комментарии
- 6 декабря 2023
-
09:40
-
09:16
-
09:15
-
08:46
-
08:42
-
08:33
-
08:20
-
08:00
-
07:47
-
07:38
-
07:29
-
07:06
-
06:59
-
06:18
-
06:08
-
06:01
-
05:42
-
05:38
-
05:31
-
05:17
-
04:53
-
04:42
-
04:29
-
01:07
-
01:00
- 5 декабря 2023
-
23:50
-
23:42
-
23:34
-
23:27
-
23:22
-
23:15
-
23:11
-
23:05
-
23:03
-
23:00
Партнерский контент