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Все трое братьев Хьюз набрали очки в матче «Ванкувер» — «Нью-Джерси»

Все трое братьев Хьюз набрали очки в матче «Ванкувер» — «Нью-Джерси»
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В эти минуты, в Ванкувере проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

На данный момент заканчивается третий период, счёт в матче 6:5 в пользу гостей.

В этой встрече набранными очками отметились все трое братьев Хьюз. У представляющих «Дэвилз» Джека 3 (1+2) очка, у Люка — 1 (1+0). У их брата Куинна, защищающего цвета «Кэнакс» — 2 (0+2).

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2023, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 6
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Братт (Зигенталер) – 03:40     1:1 Миллер – 08:24 (pp)     1:2 Хаула (Хьюз) – 09:51     1:3 Хьюз (Баль) – 17:06     1:4 Маклауд (Бастиан, Лазар) – 18:42     2:4 Джошуа (Гарланд, Блюгерс) – 19:40     2:5 Хьюз – 39:26 (pp)     3:5 Бёзер (Миллер) – 47:02     4:5 Лафферти (Хьюз, Петтерссон) – 53:58     5:5 Хёгландер (Миллер, Хьюз) – 56:34     5:6 Братт (Хишир, Баль) – 59:26    

Напомним, братья Хьюз стали девятой семьёй в истории НХЛ, трое или более членов которой приняли участие в одном и том же матче. До них это удавалось семьям Буше, Кук, Бентли, Плагер, Штястны, Саттер, Бротен и Стаал.

Этот первый матч в НХЛ, в котором одновременно принимают участие все трое братьев Хьюз.

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