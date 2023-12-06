Все трое братьев Хьюз набрали очки в матче «Ванкувер» — «Нью-Джерси»

В эти минуты, в Ванкувере проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

На данный момент заканчивается третий период, счёт в матче 6:5 в пользу гостей.

В этой встрече набранными очками отметились все трое братьев Хьюз. У представляющих «Дэвилз» Джека 3 (1+2) очка, у Люка — 1 (1+0). У их брата Куинна, защищающего цвета «Кэнакс» — 2 (0+2).

Напомним, братья Хьюз стали девятой семьёй в истории НХЛ, трое или более членов которой приняли участие в одном и том же матче. До них это удавалось семьям Буше, Кук, Бентли, Плагер, Штястны, Саттер, Бротен и Стаал.

Этот первый матч в НХЛ, в котором одновременно принимают участие все трое братьев Хьюз.