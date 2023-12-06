Братья Хьюз — девятая семья в истории НХЛ, трое членов которой сыграли в одном матче

В эти минуты, в Ванкувере проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

Этот матч станет первым в НХЛ, в котором принимают участие все трое братьев Хьюз — Джек и Люк, представляющие «Дэвилз», а также Куинн из «Кэнакс».

Таким образом, братья Хьюз стали девятой семьёй в истории НХЛ, трое или более членов которой приняли участие в одном и том же матче. До них это удавалось семьям Буше, Кук, Бентли, Плагер, Штястны, Саттер, Бротен и Стаал.

Лидером по набранным очкам среди братьев Хьюз в текущем сезоне является Куинн, на счету которого 34 (9+25) баллов в 17 сыгранных матчах. Он также является капитаном канадского клуба.