Белорусский защитник «Калгари» Соловьёв набрал первое очко в НХЛ в матче с «Миннесотой»

В Калгари прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Калгари Флэймз» уступил «Миннесоте Уайлд» (2:5).

Белорусский защитник «Калгари» Илья Соловьёв набрал первое очко в НХЛ. В начале третьего периода игрок обороны получил шайбу на синей линии соперника и пошёл в обыгрыш по центру зоны. Соловьёв продвинулся к воротам и нанёс бросок с неудобной руки. Шайба оказалась в сетке ворот после подставления Коннора Зари. Соловьёв набрал первое очко в НХЛ в своём третьем матче в лиге.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В сезоне-2020/2021 Соловьёв выступал в Континентальной хоккейной лиге за минское «Динамо». Он провёл 41 игру в регулярном чемпионате и набрал девять очков за результативность: дважды забросил и семь раз отдавал голевые передачи.