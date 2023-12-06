«Удивлён, не был готов». Вратарь «Спартака» Николаев — об обмене из СКА

Вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев рассказал, что был удивлён обменом из СКА в «Нефтехимик» спустя месяц после старта нового сезона КХЛ. В результате обмена в Санкт-Петербург переехали нападающие Андрей Чивилёв и Амир Нугманов.

«Был удивлён, конечно, когда меня обменяли, готов не был — но что есть, то есть. Насколько психологически тяжело играть в команде, где вратарям мало ошибок прощают? Я не понимал этого, наверное. Выходил, не думал об этом давлении, играл в свою игру, что тренировал всю жизнь. Конечно, давление было, но считаю, что хорошо с этим справился. Может быть, кто-то с этим не справился или не справится», — сказал Николаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Николаевым читайте на «Чемпионате» сегодня в 13:00 мск.