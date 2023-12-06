«Грязный приёмчик, это было некрасиво». Николаев — об ударе в пах от Гуськова в плей-офф

Вратарь «Спартака» Дмитрий Николаев оценил эпизод в третьем матче финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина, в котором голкипер получил удар в пах от нападающего ЦСКА Матвей Гуськов. Арбитры после видеопросмотра решили не давать никакого штрафа.

«Гуськов попал мне в пах? Грязный приёмчик, не знаю, специально это или нет, но там было понятно, что шайба не подо мной, но он со всей силой въехал мне в пах клюшкой, было очень больно и неприятно. На видео видно, что клюшка даже согнулась, не знаю, почему судьи промолчали, но это было некрасиво и неприятно. Обычный удар в пах, слава Богу, без каких-то воспалений или травмы, минуту-полторы хватило на восстановление», — сказал Николаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

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Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Николаевым читайте на «Чемпионате»: