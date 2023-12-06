В НХЛ раскритиковали организаторов Олимпиады за затягивание сроков строительства объектов

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что Национальная хоккейная лига сделает всё необходимое для того, чтобы игроки клубов лиги смогли сыграть на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. На заседании руководства НХЛ раскритиковали Международный олимпийский комитет и организаторов Олимпиады за затягивание сроков строительства объектов хоккейного турнира. Олимпиада пройдёт с 6 по 22 февраля 2026 года.

«Они прогнозируют, что работы будут завершены не раньше четвёртого квартала 2025 года, то есть примерно за 6-8 недель до Олимпийских игр, если они всё сделают вовремя. Хотя я думаю, что они уже опаздывают», — цитирует Беттмэна The Athletic…

Комиссар отметил, что НХЛ хочет выйти на график, при котором по чётным годам проводились бы крупные турниры сборных (Олимпиада и Кубок мира по хоккею).