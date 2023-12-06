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В НХЛ раскритиковали организаторов Олимпиады за затягивание сроков строительства объектов

В НХЛ раскритиковали организаторов Олимпиады за затягивание сроков строительства объектов
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Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что Национальная хоккейная лига сделает всё необходимое для того, чтобы игроки клубов лиги смогли сыграть на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. На заседании руководства НХЛ раскритиковали Международный олимпийский комитет и организаторов Олимпиады за затягивание сроков строительства объектов хоккейного турнира. Олимпиада пройдёт с 6 по 22 февраля 2026 года.

«Они прогнозируют, что работы будут завершены не раньше четвёртого квартала 2025 года, то есть примерно за 6-8 недель до Олимпийских игр, если они всё сделают вовремя. Хотя я думаю, что они уже опаздывают», — цитирует Беттмэна The Athletic…

Комиссар отметил, что НХЛ хочет выйти на график, при котором по чётным годам проводились бы крупные турниры сборных (Олимпиада и Кубок мира по хоккею).

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