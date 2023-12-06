В ФХРБ выступили с заявлением касательно пропуска Квартальновым Кубка Первого канала

Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов и генеральный менеджер Михаил Грабовский пропустят Кубок Первого канала, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь.

Специалисты продолжат работу с командой в удалённом формате.

«В преддверии решающей стадии регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обратилось в ФХБ с ходатайством о непривлечении главного тренера клуба Дмитрия Квартальнова к работе с национальной командой в предстоящей международной паузе, чтобы специалист мог сосредоточиться на подготовке «Динамо» к важному отрезку сезона. Эту же позицию разделяет и сам Дмитрий Вячеславович. «Динамо» — флагман белорусского хоккея, поэтому в ФХБ приняли решение об удовлетворении ходатайства и внесли изменения в состав тренерского штаба национальной команды на предстоящий турнир в Санкт-Петербурге. Тем не менее Квартальнов сохраняет за собой пост главного тренера сборной Беларуси и продолжит тесное взаимодействие с командой в преддверии Кубка Первого канала. Генеральный менеджер сборной Михаил Грабовский также пропустит турнир по состоянию здоровья», — сказано в сообщении ФХРБ.