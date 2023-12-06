Форвард «Вашингтона» Оши тренируется в бесконтактной майке, он получил травму 25 ноября

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши вышел на лёд в бесконтактной майке, сообщает The Hockey News. Напомним, форвард «столичных» находится в списке травмированных с 25 ноября 2023 года, когда получил травму после столкновения с защитником «Эдмонтон Ойлерз» (0:5) Маттиасом Экхольмом. Форвард «Кэпиталз» с трудом поднялся со льда и больше в матче участия не принимал.

Как отмечает издание, до сих пор неясно, когда Оши вернётся в состав «Кэпиталз». Всего в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 36-летний нападающий сыграл 17 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

«Вашингтон Кэпиталз» с 26 результативными баллами в активе находится на 10-м месте в таблице Востока.