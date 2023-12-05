Кузнецов уже попал в запас «Вашингтона». Ему нужен обмен в «Миннесоту» Капризова

Что больше всего интересует российскую прессу и болельщиков в обсуждении «Вашингтона»? Первые несколько мест занимают всевозможные рекорды и в целом хоккейное будущее Александра Овечкина — а вслед за этим идёт карьера Евгения Кузнецова. Русский центр «столичных» хандрил весь прошлый год, публично говорил, что не сходится во взглядах с Питером Лавиолеттом, и Кузнецову поддакивали — да-да, агрессивный и вертикальный хоккей тренера не подходит технарю! Сейчас при смене тренера многое изменится!

Лавиолетт ушёл в «Рейнджерс», где сейчас другой герой Баффало Артемий Панарин показывает лучший хоккей в жизни, не оглядываясь на стиль. Кузнецов же при новом тренере Спенсере Карбери доигрался до попадания в запас — с хоккеистами, которые занимают в платёжке $ 7,8 млн, такое случается весьма редко. Ещё реже такое происходит в те моменты, когда многолетний лидер команды может провести юбилейный 700-й матч: ко всевозможным годовщинам американцы относятся крайне трепетно и обычно дают скидочку, даже если именитые игроки играют паршиво.

Евгений Кузнецов Фото: Ian Maule/AP Photo/ТАСС

Нельзя сказать, что отправка в запас произошла внезапно. Сначала Карбери убрал Кузнецова из звена Овечкина, туманно заявив «нам пришлось внести некоторые коррективы и изменить некоторые вещи». Потом в игре с «Вегасом» Кузнецов просидел на скамейке последние минуты игры. Наконец, случилось и попадание в запас, которое было объяснено необходимостью «ментальной перезагрузки». Есть ощущение, что перезагрузка требуется уже не ментальная — слишком много журналистов и инсайдеров ещё до сезона сходилось во мнении, что осенью 2024-го на Кузнецове будет надето другое джерси.

Проблема с потенциальным обменом Кузнецова в том, что прямо сейчас его контракт имеет скорее отрицательную стоимость. Даже с учётом того, что потолок зарплат НХЛ следующим летом впервые за пять лет получит значительную прибавку, $ 7,8 млн — это большие деньги для второго центра, от которого с учётом выросшей результативности лиги требуется набирать больше, чем 0,5 очка за игру. Поэтому ждать каких-то высоких или хотя бы средних драфт-пиков не стоит: это скорее будет обмен плохого контракта на другой плохой или парочку поплоше.

Более того, не так много команд лиги прямо сейчас нуждается в том, чтобы обновить позицию второго центра — у очень многих клубов уже есть оформленные дуэты. Интересной выглядела бы идея воссоединения Кузнецова и Барри Тротца, который сейчас является генменеджером в «Нэшвилле»: «Предаторз» сейчас хотят играть в атакующий хоккей, и новый тренер Эндрю Брюнетт дал бы свободу рук Евгению. Однако в «Нэшвилле» строят командную культуру с правильными людьми, летом выгнали из команды Дюшейна и Джохансена, которые, по слухам, довольно безалаберно вели себя в коллективе. Кузнецов прямо сейчас — это не трудяга уровня О’Райлли, которого клуб и подписал летом для того, чтобы выступать в роли наставника молодёжи.

Но на самом деле есть один вариант, который выглядит достаточно логичным. Это команда, которая плохо начала сезон, это команда, которой прямо сейчас не только можно, но и нужно рисковать. Наконец, это та команда, которой надо как-то удерживать свою главную звезду из России, задабривать её и повышать настроение. Нетрудно догадаться, что эта команда — «Миннесота», и обмен туда выглядел достаточно логичным ещё весной, когда у Кузнецова возникали проблемы с Лавиолеттом.

Евгений Кузнецов Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

В «Миннесоте» всю историю были проблемы с яркими центрами, частично есть они и сейчас. Йоэль Эрикссон Эк через пару лет может стать таким же крутым оборонительным форвардом, как и легенда «дикарей» Микко Койву, но ключевое слово — «оборонительным». Райан Хартман неплохо набивал статистику рядом с Капризовым, но в основном за счёт подборов на пятаке. Марио Росси очень мощно начал этот сезон, оправдывая свой высокий драфт-пик, но долго ли продлится эта горячая серия? С точки зрения чистого хоккейного потенциала Кузнецов стоит даже выше 33-летнего Эрика Стаала, который когда-то приезжал пылить в Миннеаполис на исходе своей блестящей карьеры.

Понятно, что сейчас болельщики «Миннесоты» ждут, когда из платёжки испарятся чудовищные штрафы за выкуп Паризе и Сутера и повзрослеют многочисленные таланты, задрафтованные клубом (пул проспектов «дикарей» недавно был признан лучшим в лиге The Athletic). Но кто знает, каким будет их прогресс и каким будет Запад в течение следующих лет? Прямо сейчас очевидно, что потолок той команды, которая собрана в «Миннесоте» — это первый раунд, но при этом уходить в перестройку там явно не собираются. Это значит, что надо пытаться рискнуть.

Летом слухи уже отправляли Кузнецова в «Миннесоту»: если верить некоторым слухам, то обмен мог выглядеть так: «Вашингтон» удерживал бы 40% зарплаты форварда, получая в ответ пик первого раунда, а также хорошего знакомого Маркуса Юханссона и силовика-трудягу Маркуса Фолиньо. Однако обмен не состоялся, оба Маркуса после этого продлили свои контракты, а пика первого раунда Кузнецов сейчас пока не стоит.

Прямо сейчас на бумаге такой обмен мог выглядеть бы так: Кузнецов в обмен на Маркуса Фолиньо и Райана Хартмана (суммарно оба получают $ 4,8 млн, со следующего года сумма вырастет до $ 8 млн). Конечно, Фолиньо во многом олицетворяет тот стиль, который «Миннесота» показывает последние несколько лет, но недавно форвард получил контракт на $ 4 млн вплоть до 37 лет, который может и не отработать. Оба игрока неплохо впишутся в ту философию, которую ставит Карбери, а Хартмана через год «Вашингтон» в теории сможет перепродать: пока что клубу хоть как надо подниматься над полом. Кроме того, из-за гигантских проблем «Миннесоты» с потолком «Вашингтону» надо будет удерживать зарплату или привлечь третий клуб для удержания части кэпхита.

Кирилл Капризов и Евгений Кузнецов Фото: РИА Новости

Какие отношения у Капризова и Кузнецова? Можно догадаться, что хорошие — как минимум из-за того факта, что кота Кирилла зовут в честь Евгения, и Кузнецов отреагировал на это со смехом. Эти игроки пересекались на ЧМ-2019 и подходят друг другу по уровню игрового интеллекта. В принципе, легко представить Кузнецова не только в звене с КК97, но и в тройке с условными Болди и Юханссоном.

Проблем несколько. Во-первых, не уверен, что Кузнецову в бытовом плане сдался относительно провинциальный Миннеаполис. Во-вторых, пойдёт ли местная команда на столь радикальную смену философии? Все трансферы «Миннесоты» последних лет били по жёсткости и силе: даже в этом сезоне команда разменяла молодого атакующего защитника Эддисона на ветерана Богосяна. Уход того же Фолиньо — это потенциально и большой удар по атмосфере в раздевалке, хотя, судя по первым матчам сезона, её сложно назвать идеальной.

Однако прямо сейчас очевидно, что и Кузнецов, и «Миннесота» попали в тупик, из которого надо как-то выбираться. Хороших и удобных решений для обеих сторон сейчас просто нет — поэтому мы можем ждать шагов, которые будут казаться странными. Потенциальный обмен в «Миннесоту» — лишь один из вариантов развития событий, но хотя бы имеющий какую-никакую внутреннюю логику.