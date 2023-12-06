«Назвал бы это триллером». Тренер «Амура» Мартемьянов — о победе над «Адмиралом»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал гостевую победу над «Адмиралом» (4:3 Б).

«Дерби есть дерби. Напряжённый матч, я бы даже назвал его триллером. Вели, проигрывали, сравняли, вытащили по буллитам. Спасибо Игорю Бобкову, он сегодня очень уверенно играл. Но и парни в обороне пластались. Содержанием игры я доволен, двумя периодами тоже: отрабатывали и в обороне, и в атаке. В атаке очень много создали моментов во втором периоде, но хладнокровия нашим парням не хватает. Как завершился матч, так завершился. Играли командой сегодня. Парням отдать должное, бились как могли.

Сегодня было много удалений, это статус дерби играет роль или просто ребята устали столько матчей друг с другом играть? Я бы не сказал, что устали. Действительно, напряжение у матча серьёзное, и любая ошибка судится. Ненужных удалений хватали, и, когда был овертайм, немного недопонимание вышло, кто выходит из защитников, поэтому у соперника было численное преимущество. Но парни выстояли.

Сегодня Шевченко прервал 15-матчевую засуху голевую, лучший снайпер команды вновь дал о себе знать? Я бы сказал, что Дима (Шевченко) на пути к своим личным рекордам. Человек, который трудится очень надёжно. И его вознаградило его трудолюбие. Хороший гол забил: побежал на дальнюю штангу, замкнул. На пятаке он вообще неплох очень – это его стихия. Молодец, что он забил гол. Я рад, что и Лапин забил гол.

Усталость накопилась к третьему периоду? Здесь всё вместе. И усталость, и эмоции через край били. Мы контролировали игру, а здесь два гола пропускаешь – и немного шок. Почему я Игоря Бобкова отметил – там были действительно моменты, в которых он спасал команду и держал в игре. Боевой дух чувствовался на лавке, надеюсь, завтра будем так же играть», — цитирует Мартемьянова сайт «Адмирала».