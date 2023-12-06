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Шведский защитник «Торонто» Клингберг выбыл до конца сезона

Шведский защитник «Торонто» Клингберг выбыл до конца сезона
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Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Йон Клингберг перенесёт операцию на бедре в конце декабря и пропустит остаток сезона-2023/2024. Об этом сообщает TSN со ссылкой на генерального менеджера клуба Брэда Треливинга.

«Можно с уверенностью сказать, что он выбыл на период от пяти до шести месяцев», — заявил Треливинг.

31-летний хоккеист, подписавший летом годовой контракт на сумму $ 4,15 млн с «Мэйпл Лифс», не играл с 11 ноября. 23 ноября он был помещён в долгосрочный список травмированных.

В 14 играх текущего сезона на счету Клингберга пять результативных передач с показателем полезности «-7» и восемью минутами штрафами.

За 633 матча своей карьеры Клингберг забил 81 гол и сделал 331 результативную передачу, набрав в общей сложности 412 очков.

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