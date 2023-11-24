«Торонто» поместил защитника Йона Клингберга в долгосрочный список травмированных. В прошедшее межсезонье «Мэйпл Лифс» заключили годовой контракт с защитником на сумму $ 4,15 млн. Клингберг не играет с 11 ноября.

Главный тренер «Мэйпл Лифс» Шелдон Киф сообщил, что 31-летний Клингберг «раздумывает над тем, что ему делать дальше». Ни Клингберг, ни команда не раскрыли причину травмы, но многие предположили, что это связано с бедром, на котором в начале карьеры защитник перенёс две операции.

В 14 играх этого сезона Клингберг отдал пять результативных передач. У Клингберга худший показатель полезности среди защитников «Торонто», который составляет «-7». За карьеру в НХЛ Клингберг набрал 412 (81+331) очков в 633 играх.