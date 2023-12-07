Кучеров сравнялся с Буре и Драйзайтлем по количеству мультиочковых игр в карьере
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В эти минуты, в Тампе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Питтсбург Пингвинз».
Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился в этой встрече голом и результативной передачей.
Таким образом, этот матч стал уже 216-м в карьере россиянина, в котором ему удалось набрать более одного очка. По этому показателю Кучеров вышел на 130-е место в истории НХЛ, обойдя Кена Ходжа (215) и сравнявшись с Леоном Драйзайтлем, Павлом Буре, Уилфом Пэйментом, Брэдом Парком и Ларри Робинсоном.
НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Чирелли (Хедман, Кучеров) – 05:56 (pp) 2:0 Кучеров (Хедман, Стэмкос) – 28:31 (pp) 3:0 Жанно (Эйссимонт) – 37:04 3:1 Гюнцель (Кросби) – 59:07
Напомним, также в этой игре российский нападающий побил рекорд «Тампы», отдав голевую передачу в 11-м матче подряд.
Всего на счету Кучерова в текущем регулярном чемпионате 44 (17+27) очка в 26 матчах.
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