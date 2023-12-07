Кучеров вышел на 7-е место среди россиян по очкам в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. В составе «Тампы» одну из шайб забросил российский нападающий Никита Кучеров. Также на его счету результативная передача.

Таким образом, Кучеров набрал 933 очка в регулярном чемпионате и плей-офф и вышел на седьмое место среди россиян по этому показателю, обойдя Вячеслава Козлова, на счету которого 932 очка.

Лидером по количеству очков в регулярном чемпионате и плей-офф является нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1640).