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«Питтсбург» выдал рекордную безголевую серию в большинстве в эру Кросби, Малкина и Летанга

«Питтсбург» выдал рекордную безголевую серию в большинстве в эру Кросби, Малкина и Летанга
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В Тампе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Питтсбург Пингвинз» (3:1).

В этой встрече гости четыре раза получали право на реализацию лишнего, однако ни одна из попыток не увенчалась успехом.

Таким образом, «Питтсбург» продлил серию из нереализованных попыток в большинстве в этом сезоне до 34. Это самое большое число в эпоху звёздного трио ветеранов Сидни КросбиЕвгений МалкинКрис Летанг. На данный момент клуб из Пенсильвании на предпоследнем месте в лиге по реализации лишнего (9,9%). Хуже только «Вашингтон Кэпиталз» (7,8%).

«Пингвинз» проиграли третий матч подряд, остались с 25 очками и идут на 12 месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Майка Салливана 9 декабря сыграет в гостях с «Флоридой Пантерз».

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