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Дадонов: нам нужно было развивать успех, но вместо этого мы расслабились

Дадонов: нам нужно было развивать успех, но вместо этого мы расслабились
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Российский нападающий «Даллас Старз» Евгений Дадонов прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (4:5).

Напомним, в этой игре россиянин отметился заброшенной шайбой в третьем периоде.

«Мы были очень близки [к тому, чтобы сравнять счёт]. Даже проигрывая 1:3, мы чувствовали, что мы всё ещё в игре. В конце концов мы возвращаемся, а потом, к сожалению, пропускаем ещё две шайбы. Это были догонялки. Нам нужно было развивать успех, но после того, как мы забили дважды, может быть, мы расслабились. Обидно», — приводит слова Дадонова официальный сайт НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету российского форварда 9 (5+4) очков в 22 матчах.

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