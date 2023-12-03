«Он всё равно лучший в мире». Матч с «Далласом» стал кошмаром для Василевского

«Тампа» находится не в лучшем состоянии, по крайней мере, прямо сейчас. Кажется, только недавно они накидали восемь «Каролине» в матче, где Андрей Василевский вернулся после операции, а Никита Кучеров впервые в карьере набрал сразу шесть очков, но с тех пор – одни поражения.

Сегодняшний матч с «Далласом» стоит особняком – впервые в сезоне «молнии» проиграли четыре матча подряд и впервые же – пропустили восемь. Ключевым моментом, пожалуй, стало кошмарное начало – уже на 61-й секунде Тайлер Сегин с лёту попал по шайбе и открыл счёт в матче. Затем «Тампа» потеряла шайбу в своей зоне, и Джейсон Робертсон с острого угла забил в ближний угол. Ещё спустя минуту с небольшим «молнии» прозевали выход Джейми Бенна один на один, и дальше уже попробуй догони команду, которая в среднем пропускает меньше трёх за матч.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Тампа» попробовала и смогла отыграть одну шайбу в четырёхминутном большинстве. Никита Кучеров ассистировал Виктору Хедману и продлил свою результативную серию до девяти матчей. Кроме того, он стал первым игроком в этом сезоне, набравшим 40 очков, а также первым в истории «Тампы», кому удалось достичь этой отметки всего за 24 матча!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На этом всё хорошее для «Тампы» закончилось, и начался сущий кошмар. Если в прошлых матчах они всё же показывали неплохой хоккей, но шайба никак не хотела идти в ворота, то сегодня не получалось вообще ничего – ни в атаке, ни в обороне. Во втором периоде они пропустили ещё трижды, и после 40 минут игры Василевский, отразивший только 19 из 25 бросков, отправился отдыхать.

У Андрея были матчи и похуже. Даже далеко ходить не надо, в прошлом сезоне (не лучшем по его собственным стандартам) он дважды пропускал по семь. Но если раньше он играл в одной из лучших команд лиги, которая брала два Кубка Стэнли и три года подряд играла в финале, то теперь он вернулся в коллектив, который уже прошёл свою высшую точку. И легче в ближайшее время вряд ли станет.

Тем не менее после игры Джон Купер выразил полную уверенность в своём первом номере: «Слушайте, бывает, вратарю не везёт. Первый гол – игрок попал по шайбе с лёту, второй – шайба как-то увидела путь в сетку после броска игрока, который привык забивать. Это тяжёлые голы. Мы сами поставили его в такое положение. Это его четвёртый матч почти за год, он всё ещё входит в игровую форму, но до сих пор остаётся лучшим в мире. Он – тот, кого мы хотим видеть в наших воротах».

На смену Василевскому вышел Юнас Юханссон, и на его долю пришлось ещё две пропущенные шайбы в третьем периоде. У «Далласа» только четыре полевых остались без набранных очков, а авторами голов стали семь разных игроков. У «Тампы» только Остин Уотсон избежал минусов в графе полезности, но он и сыграл меньше 10 минут. У всех остальных – минимум «-1», у Кучерова и Пойнта — «-2», у Сергачёва и Чирелли – «-3», у Чернака – «-4».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Сейчас над нами как будто повисла чёрная туча», — угрюмо заключил защитник «Тампы» Кэлвин де Хаан.

«За 82 матча бывают такие неприятные разгромы, когда кажется, что у соперника заходит абсолютно всё, а у тебя – вообще ничего. Такое случается. Обычно можно просто забыть такой матч, перевернуть страницу и готовиться к следующему. Но сложность в том, что из трёх предыдущих матчей два мы могли забирать или набирать какие-то очки. А теперь мы совершенно неожиданно проиграли четыре подряд, а этот матч уже стал больным уколом», — отметил Купер.