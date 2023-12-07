Журналист Daily Faceoff: в «Коламбусе» полный бардак, команду ничего не волнует

Журналист Фрэнк Серавалли в статье на портале Daily Faceoff раскритиковал игру «Коламбус Блю Джекетс» в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Честно говоря, в этой команде полный бардак. Кажется, эту команду ничего не волнует. Это ужасно для болельщиков, но для тренерского штаба это выглядит ещё более грустным, если слушать их разговоры. Хотя главный тренер Паскаль Венсан провёл лишь треть своего первого сезона на скамейке.

Посмотрите, как Патрик Лайне выступает в каждой своей смене. Иногда я даже не уверен, нравится ли ему хоккей. Более того, у них есть невероятный урожай молодых игроков, которых они так плохо развивали, и никто не сделал ничего, чтобы это изменить», — заявил Серавалли.