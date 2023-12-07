«Коламбус» обменял нападающего Эрика Робинсона в «Баффало», сообщает пресс-служба клуба. Взамен «Блю Джекетс» получили условный драфт-пик седьмого раунда драфта-2025.

В нынешнем сезоне НХЛ 28-летний Эрик Робинсон забил один гол в семи матчах при показателе полезности «-3». В АХЛ на его счету четыре очка — одна заброшенная шайба и три результативные передачи в девяти матчах.

Всего в НХЛ Робинсон провёл 266 матчей, в которых набрал 82 очка — забил 38 голов и отдал 44 результативные передачи с показателем полезности «-12».

После 27 матчей текущего сезона НХЛ «Коламбус» занимает 15-е место в таблице Восточной конференции лиги. «Баффало» расположился одной строчкой выше в таблице Востока, проведя 26 матчей.