Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Коламбус» обменял нападающего Эрика Робинсона в «Баффало»

«Коламбус» обменял нападающего Эрика Робинсона в «Баффало»
Комментарии

«Коламбус» обменял нападающего Эрика Робинсона в «Баффало», сообщает пресс-служба клуба. Взамен «Блю Джекетс» получили условный драфт-пик седьмого раунда драфта-2025.

В нынешнем сезоне НХЛ 28-летний Эрик Робинсон забил один гол в семи матчах при показателе полезности «-3». В АХЛ на его счету четыре очка — одна заброшенная шайба и три результативные передачи в девяти матчах.

Всего в НХЛ Робинсон провёл 266 матчей, в которых набрал 82 очка — забил 38 голов и отдал 44 результативные передачи с показателем полезности «-12».

После 27 матчей текущего сезона НХЛ «Коламбус» занимает 15-е место в таблице Восточной конференции лиги. «Баффало» расположился одной строчкой выше в таблице Востока, проведя 26 матчей.

Материалы по теме
«С ума сойти!» Наши в «Коламбусе» сделали то, что не удавалось даже Русской пятёрке
«С ума сойти!» Наши в «Коламбусе» сделали то, что не удавалось даже Русской пятёрке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android