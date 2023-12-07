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«Легенде «Салавата» Н. Заварухину эта победа важна». Баширов — о матче с «Автомобилистом»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о поражении от «Автомобилиста» в матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024.

«2-3. Согласен, обидное поражение в практически выигранном матче. Тем не менее легенде нашего клуба Николаю Заварухину эта победа очень важна.

Нам можно спокойно отдыхать и готовиться ко второй половине регулярного чемпионата. Победы ещё будут», — написал Баширов в своём телеграм-канале.

Напомним, в Екатеринбурге закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Автомобилист» принимал «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В следующем матче «Автомобилист» сыграет дома с «Трактором» 19 декабря.