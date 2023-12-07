Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов: слухи об обмене Пустозёрова — спекуляция

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после гостевого поражения от «Автомобилиста» (2:3 ОТ) оценил выбор вратаря уфимского клуба Александра Самонова на Матч всех звёзд КХЛ и ответил на слухи об обмене нападающего Алексея Пустозёрова.

«Как напутствовали Самонова на Матч звёзд? Пожелали удачи, получать удовольствие. Выбор на Матч звёзд — достижение, признание его заслуг, это шоу. Кольцову и Дроздову, которые уехали в сборную Беларуси, мы пожелали удачи, это хороший турнир с хорошими командами.

Ситуация со Шмелёвым? Не планируем убирать в запас, Шаров дважды забил, их тройка хорошо смотрелась.

Обмен Пустозёрова? От вас только слышал, в прессе была спекуляция», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.