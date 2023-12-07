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ЦСКА уверенно обыграл «Витязь», нанеся подмосковному клубу четвёртое поражение подряд

ЦСКА уверенно обыграл «Витязь», нанеся подмосковному клубу четвёртое поражение подряд
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В Балашихе закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Витязь» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На девятой минуте первого периода Прохор Полтапов с передач Андрея Светлакова и Владислава Провольнева открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Михаил Григоренко с передач Антона Слепышева и Максима Соркина удвоил преимущество армейского клуба.

На 11-й минуте второго периода Скотт Уилсон с передачи Джереми Роя размочил счёт в игре.

На девятой минуте третьего периода Андрей Светлаков забросил третью шайбу в ворота хозяев. В конце матча Владислав Провольнев установил окончательный счёт в игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2023, четверг. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Полтапов (Светлаков, Провольнев) – 08:28 (5x5)     0:2 Григоренко (Слепышев, Соркин) – 14:16 (5x5)     1:2 Уилсон (Рой) – 30:15 (5x5)     1:3 Светлаков (Долженков, Полтапов) – 48:55 (5x5)     1:4 Провольнев (Соркин, Григоренко) – 59:58 (en)    

В следующем матче «Витязь» сыграет в гостях с минским «Динамо». ЦСКА в гостях сыграет с московским «Динамо». Обе встречи состоятся 19 декабря.

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