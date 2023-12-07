ЦСКА уверенно обыграл «Витязь», нанеся подмосковному клубу четвёртое поражение подряд

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Балашихе закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Витязь» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На девятой минуте первого периода Прохор Полтапов с передач Андрея Светлакова и Владислава Провольнева открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Михаил Григоренко с передач Антона Слепышева и Максима Соркина удвоил преимущество армейского клуба.

На 11-й минуте второго периода Скотт Уилсон с передачи Джереми Роя размочил счёт в игре.

На девятой минуте третьего периода Андрей Светлаков забросил третью шайбу в ворота хозяев. В конце матча Владислав Провольнев установил окончательный счёт в игре.

В следующем матче «Витязь» сыграет в гостях с минским «Динамо». ЦСКА в гостях сыграет с московским «Динамо». Обе встречи состоятся 19 декабря.