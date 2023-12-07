Два очка Бута помогли «Локомотиву» победить дома «Ак Барс»

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В Ярославле закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Локомотив» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 11-й минуте первого периода Илья Сафонов с передач Дмитрия Юдина и Даниила Журавлёва открыл счёт в матче.

Во второй двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных шайб.

На пятой минуте третьего периода Павел Красковский с передач Даниила Бута и Рушана Рафикова восстановил равенство в счёте. На восьмой минуте периода Даниил Бут с передач Ивана Чеховича и Сергея Андронова вывел ярославский клуб вперёд. На 12-й минуте периода Ярослав Лихачёв с передачи Артура Каюмова сделал счёт 3:1.

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В следующем матче «Локомотив» примет дома «Северсталь». «Ак Барс» в Омске сыграет с «Авангардом». Обе игры состоятся 19 декабря.