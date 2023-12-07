Нападающий СКА рассказал, как команда поздравила Ротенберга с 100-й победой в КХЛ

Нападающий СКА Борна Рендулич прокомментировал победу в матче с «Трактором» (3:1) и рассказал, как команда поздравила главного тренера Романа Ротенберга с 100-й победой в КХЛ.

«Два первых периода мы отыграли отлично. В третьем знали, что соперник побежит отыгрываться. Наш вратарь сделал несколько хороших сейвов, и мы смогли выиграть матч. Мой гол? Александр Никишин очень хорошо бросил, а мне повезло с отскоком.

Роман Ротенберг выиграл 100-й матч как тренер? Мы подарили ему шайбу на память, поздравили в раздевалке и пожелали продолжать в том же духе.

СКА набирает очки 13 матчей подряд? У нас ведь в команде много хороших игроков, и наша система стала работать лучше. Думаю, мы можем играть ещё лучше и хорошо подготовиться к плей-офф. Самое главное – это успешно выступить в розыгрыше Кубка Гагарина.

Я уже привык к системе СКА? Да, стараюсь показывать свою лучшую игру в каждом матче. Это касается и других ребят в нашей команде, что, надеюсь, поможет нам продолжать так и дальше», — цитирует Рендулича пресс-служба КХЛ.