«Спартак» дважды отыгрался в матче с «Сочи» и одержал волевую победу в Москве

В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Спартак» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
На восьмой минуте первого периода Данила Галенюк с передач Николая Чебыкина и Данила Авершина открыл счёт в игре.
На 10-й минуте второго периода Павел Порядин с передачи Николая Голдобина восстановил равенство в счёте. На 12-й минуте периода Амир Гараев с передач Кирилла Рассказова и Василия Мачулина вновь вывел «Сочи» вперёд.
На 10-й минуте третьего периода Джоуи Кин с передач Ильи Талалуева и Германа Рубцова сделал счёт 2:2. На 16-й минуте периода Александр Беляев с передач Дмитрия Вишневского вывел хозяев вперёд. На 19-й минуте периода Андрей Локтионов сделал счёт 4:2. В конце матча Данил Авершин установил окончательный счёт в игре.
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В следующем матче «Спартак» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Сочи» сыграет в гостях со СКА. Обе встречи пройдут 19 декабря.
- 7 декабря 2023
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