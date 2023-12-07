Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» дважды отыгрался в матче с «Сочи» и одержал волевую победу в Москве

«Спартак» дважды отыгрался в матче с «Сочи» и одержал волевую победу в Москве
Аудио-версия:
Комментарии

В Москве закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Спартак» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На восьмой минуте первого периода Данила Галенюк с передач Николая Чебыкина и Данила Авершина открыл счёт в игре.

На 10-й минуте второго периода Павел Порядин с передачи Николая Голдобина восстановил равенство в счёте. На 12-й минуте периода Амир Гараев с передач Кирилла Рассказова и Василия Мачулина вновь вывел «Сочи» вперёд.

На 10-й минуте третьего периода Джоуи Кин с передач Ильи Талалуева и Германа Рубцова сделал счёт 2:2. На 16-й минуте периода Александр Беляев с передач Дмитрия Вишневского вывел хозяев вперёд. На 19-й минуте периода Андрей Локтионов сделал счёт 4:2. В конце матча Данил Авершин установил окончательный счёт в игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2023, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Галенюк (Чебыкин, Авершин) – 07:00 (4x4)     1:1 Порядин (Голдобин) – 29:20 (5x5)     1:2 Гараев (Рассказов, Мачулин) – 31:46 (5x4)     2:2 Кин (Талалуев, Рубцов) – 49:36 (5x5)     3:2 Беляев (Вишневский) – 55:32 (5x5)     4:2 Локтионов (Зайцев) – 58:10 (en)     4:3 Авершин (Чебыкин, Мачулин) – 59:15 (6x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче «Спартак» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Сочи» сыграет в гостях со СКА. Обе встречи пройдут 19 декабря.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android