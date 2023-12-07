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Александр Овечкин ответил на вопрос, кто мог бы сыграть его в фильме

Александр Овечкин ответил на вопрос, кто мог бы сыграть его в фильме
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, кто мог бы сыграть его в фильме.

«Лучший кандидат, чтобы сыграть меня в фильме, должен быть крупным парнем. Думаю, Том Уилсон должен сделать это», — сказал Овечкин пресс-службе «Вашингтона».

На такой же вопрос ответили и другие хоккеисты «Кэпиталз».

«Наверное, я выберу Ови», — сказал словацкий защитник «столичных» Мартин Фехервари.

Канадский нападающий Том Уилсон выбрал киноактёров.

«Думаю, было бы здорово, если бы это сделал один из братьев Хемсворд. Потому что они снимаются в экшенах. У них есть всего понемногу», — сказал Уилсон.

«Я не знаю, это не важно… если он забавный и красавчик», — ответил российский форвард Евгений Кузнецов.

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