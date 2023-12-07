Александр Овечкин ответил на вопрос, кто мог бы сыграть его в фильме
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, кто мог бы сыграть его в фильме.
«Лучший кандидат, чтобы сыграть меня в фильме, должен быть крупным парнем. Думаю, Том Уилсон должен сделать это», — сказал Овечкин пресс-службе «Вашингтона».
На такой же вопрос ответили и другие хоккеисты «Кэпиталз».
«Наверное, я выберу Ови», — сказал словацкий защитник «столичных» Мартин Фехервари.
Канадский нападающий Том Уилсон выбрал киноактёров.
«Думаю, было бы здорово, если бы это сделал один из братьев Хемсворд. Потому что они снимаются в экшенах. У них есть всего понемногу», — сказал Уилсон.
«Я не знаю, это не важно… если он забавный и красавчик», — ответил российский форвард Евгений Кузнецов.
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