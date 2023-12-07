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Мостовой вбрасывал шайбу, фанат в шапке кабана болел в VIP. Фото победы «Спартака»

7 декабря в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Спартак» одержал победу над «Сочи». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Алексея Жамнова.

Бывший футболист Александр Мостовой принял участие во вбрасывании шайбы перед началом матча в рамках благотворительной программы «Доброфон».

Стоит отметить, что в конце игры нападающий «Спартака» Максим Цыплаков не стал забивать в пустые ворота «Сочи», попытавшись отдать передачу.

Напомним, в следующем матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Спартак» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Сочи» сыграет в гостях со СКА. Обе встречи пройдут 19 декабря.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.