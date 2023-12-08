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Стал известен статус Валерия Ничушкина перед матчем с «Виннипегом»

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар в ходе пресс-конференции сообщил, что российский нападающий команды Валерий Ничушкин пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ с клубом «Виннипег Джетс». Ранее сообщалось, что игрок заболел.

Кроме того, Беднар заявил, что нападающий Натан Маккиннон и защитник Боуэн Байрэм чувствуют себя хорошо. А нападающий Эндрю Кольяно и защитник Кейл Макар восстановились после повреждений.

Игра между «Колорадо» и «Виннипегом» состоится 8 декабря и начнётся в 5:00 мск.

В текущем сезоне Ничушкин сыграл 25 встреч, в которых забросил 10 шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 21 очко.

Ранее игру Ничушкина в этом сезоне Национальной хоккейной лиги оценил экс-директор «Трактора» Андрей Баландин.