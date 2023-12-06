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Экс-директор «Трактора» — о Ничушкине: думаю, что вся история с девушкой была провокацией

Экс-директор «Трактора» — о Ничушкине: думаю, что вся история с девушкой была провокацией
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Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин оценил игру российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Думаю, что вся история с девушкой была провокацией. Там люди грамотные, смогли разобраться, что к чему, поэтому никакой дисквалификации не было. Валера — молодец, выстоял. Ему 28 лет, он в самом расцвете и соку. Давно играет в НХЛ, набрался опыта и заматерел. Будем только рады, если он продолжит показывать хороший хоккей и забивать голы», — приводит слова Баландина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Ничушкин сыграл 25 встреч, в которых забросил 10 шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 21 очко.

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