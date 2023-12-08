Гол Тренина помог «Нэшвиллу» разгромно обыграть «Тампу»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал на своей площадке «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча состоялась на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0).
В составе победителей голами отметились Юусо Пярссинен, Филип Форсберг, Райан Макдона, Роман Йози и Яков Тренин. У «Тампы» отличился форвард Алекс Барре-Буле.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Напомним, в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги регулярный чемпионат Западной конференции выиграл «Вегас Голден Найтс» (111 очков), а Восточной конференции — «Бостон Брюинз» (135 очков). Кубок Стэнли завоевал «Вегас», победивший в финальной серии «Флориду Пантерз» (4-1).
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